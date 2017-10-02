أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وفاة راكبة سودانية بمطار القاهرة قبل صعودها على طائرة الخرطوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفاة راكبة سودانية بمطار القاهرة قبل صعودها على طائرة الخرطوم

08:27 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

وفاة راكبة سودانية بمطار القاهرة قبل صعودها على طائرة الخرطوم

كتب- طه عبيد:

توفيت راكبة سودانية الجنسية بمطار القاهرة الدولي مساء الاثنين، إثر تعرضها لوعكة صحية داخل صالة الترانزيت، قبل صعودها على طائرة النيل المتجهة إلى الخرطوم.

ونقلت سلطات المطار، الجثمان بسيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار.

وقالت مصادر بالحجر الصحي في المطار، إن ركاب الرحلة فوجئوا أثناء إنهاء إجراءات سفرهم بسقوط الراكبة ثريا محمد سليمان "42 عاما" سودانية الجنسية، وانتقل طاقم طبي وقام بتوقيع الكشف على الراكبة، وتبين إنها لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة تعرضها لوعكة صحية.

وأضافت المصادر تم تجهيز سيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة ، ومحمود غنيم مشرف الإسعاف، لنقل الجثمان إلى مستشفي قريب من المطار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طوارئ في مطار القاهرة استعدادا لوصول بعثة الأهلي من تونس

    أخبار

  • تأجيل رحلة الرياض بسبب عطل فني بالطائرة

    أخبار

  • وزير خارجية اليمن يصل إلى القاهرة قادمًا من ألمانيا

    أخبار

  • وزير الثقافة يصل من قيرقيزيا بعد زيارة استغرقت عدة أيام

    أخبار

إعلان

75feef0923.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة