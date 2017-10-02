وفاة راكبة سودانية بمطار القاهرة قبل صعودها على طائرة الخرطوم

كتب- طه عبيد:

توفيت راكبة سودانية الجنسية بمطار القاهرة الدولي مساء الاثنين، إثر تعرضها لوعكة صحية داخل صالة الترانزيت، قبل صعودها على طائرة النيل المتجهة إلى الخرطوم.

ونقلت سلطات المطار، الجثمان بسيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار.

وقالت مصادر بالحجر الصحي في المطار، إن ركاب الرحلة فوجئوا أثناء إنهاء إجراءات سفرهم بسقوط الراكبة ثريا محمد سليمان "42 عاما" سودانية الجنسية، وانتقل طاقم طبي وقام بتوقيع الكشف على الراكبة، وتبين إنها لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة تعرضها لوعكة صحية.

وأضافت المصادر تم تجهيز سيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة ، ومحمود غنيم مشرف الإسعاف، لنقل الجثمان إلى مستشفي قريب من المطار.