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نادي برشلونة ينضم للإضراب العام في كتالونيا دعمًا للانفصال عن إسبانيا

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مصراوي Masrawy

نادي برشلونة ينضم للإضراب العام في كتالونيا دعمًا للانفصال عن إسبانيا

08:31 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

نادي برشلونة ينضم للإضراب العام في كتالونيا دعمًا للانفصال عن إسبانيا

جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة

برشلونة - (د ب أ)

أعلن نادي برشلونة الإسباني خلال مؤتمر صحفي في كامب نو اليوم الاثنين أنه سينضم إلى الاضراب العام الذي تمت الدعوة اليه في كتالونيا غدا الثلاثاء.

وقال جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة "ما رأيناه في البلاد أمس غير مقبول، نحن أبناء كتالونيا لدينا الحق في أن يتم الاستماع لنا، سننضم غدا إلى الإضراب".

كما أكد نادي اسبانيول وجيرونا التابعان لإقليم كاتالونيا والمنافسان في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أنهما سينضمان إلى الإضراب الذي يقام على مدار يوم واحد.

وأوضح بارتوميو لدى سؤاله عن أسباب خوض برشلونة لمباراته أمام لاسب بالماس دون حضور الجماهير "كان يوما صعبا على الجميع في كتالونيا".

وأضاف "لم نستطع تأجيل المباراة لذا قررنا خوضها بدون جمهور".

وتابع "لقد اتخذنا القرار لأنها الطريقة التي نظهر بها للعالم ما يحدث".

وأعرب الكثيرون عن غضبهم لإقامة المباراة، وأكد بارتوميو "اليوم قبلت استقالة المديرين كارلس فيلاروبي وخوردي مونس، لقد عارضا قرار إقامة المباراة".

وتابع "باسم النادي أردنا إظهار التضامن مع هؤلاء الذين يدافعون عن الديمقراطية وهؤلاء الذين أصيبوا".

وذكرت سلطات كتالونيا أن 893 شخصا اصيبوا خلال مواجهات بين معارضين ورجال الشرطة الذين كانوا يحاولون منع إجراء الاستفتاء الشعبي.

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