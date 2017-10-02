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هشام عرفات يبحث مع وفد أوروبي تقريرًا حول مشاكل النقل البري في مصر

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مصراوي Masrawy

هشام عرفات يبحث مع وفد أوروبي تقريرًا حول مشاكل النقل البري في

08:17 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

هشام عرفات يبحث مع وفد أوروبي تقريرًا حول مشاكل النقل البري في مصر

كتب- عبدالله قدري:

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مساء اليوم الاثنين، مع مجموعة خبراء برنامج دعم سياسات قطاع النقل البري المقدم من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة التقرير الخاص بمشكلات قطاع النقل البري في مصر، وكيفية التغلب عليها وتأمين سلامة المرور على الطرق والذي تم إعداده بمعرفة خبراء المشروع.

واستعرض الوزير، ما جاء بالتقرير من تحديد لأهم الأولويات العاجلة التي تتعلق بمشكلات النقل البري والإجراءات الخاصة بالتغلب عليها على المدى القصير وطويل الأجل وتطوير التشريعات وتدريب كوادر النقل البري لضمان جودة الخدمة وتعزيز التنافسية لقطاع الناقلين الوطنيين.

وأشار وزير النقل إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الوزارة لتطوير قطاع النقل البري في مصر خاصة بعد التقدم الهائل في مشروعات الطرق في مصر وبعد الطفرة الهائلة في الطرق مع تنفيذ المشروع القومي للطرق بالإضافة إلى الاهتمام بصيانة الشبكة الحالية وتأمين سلامة المرور في ظل زيادة الطلب على النقل عبر شبكات الطرق.

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