هشام عرفات يبحث مع وفد أوروبي تقريرًا حول مشاكل النقل البري في مصر

كتب- عبدالله قدري:

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مساء اليوم الاثنين، مع مجموعة خبراء برنامج دعم سياسات قطاع النقل البري المقدم من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة التقرير الخاص بمشكلات قطاع النقل البري في مصر، وكيفية التغلب عليها وتأمين سلامة المرور على الطرق والذي تم إعداده بمعرفة خبراء المشروع.

واستعرض الوزير، ما جاء بالتقرير من تحديد لأهم الأولويات العاجلة التي تتعلق بمشكلات النقل البري والإجراءات الخاصة بالتغلب عليها على المدى القصير وطويل الأجل وتطوير التشريعات وتدريب كوادر النقل البري لضمان جودة الخدمة وتعزيز التنافسية لقطاع الناقلين الوطنيين.

وأشار وزير النقل إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الوزارة لتطوير قطاع النقل البري في مصر خاصة بعد التقدم الهائل في مشروعات الطرق في مصر وبعد الطفرة الهائلة في شبكة الطرق مع تنفيذ المشروع القومي للطرق بالإضافة إلى الاهتمام بصيانة الشبكة الحالية وتأمين سلامة المرور في ظل زيادة الطلب على النقل عبر شبكات الطرق.