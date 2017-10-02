قافلة طبية من جامعة جنوب الوادي لمواجهة حمى الضنك بمدينة القصير

قنا – عبد الرحمن القرشي:

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، قافلة طبية إلى مدينة القصير بالبحر الأحمر، وذلك في الفترة من الثالث وحتى الخامس من أكتوبر الجاري.

وأكد منصور، حرص الجامعة على تنظيم القوافل الطبية لخدمة أهالي منطقة القصير، وتلبية لرغبة أبنائنا طلاب وطالبات المدينة الدارسين بكلية التربية بالغردقة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن القافلة الطبية تشمل العديد من التخصصات مثل العظام والأمراض المتوطنة والأطفال والصحة العامة والنساء والتوليد والجلدية والتحاليل الطبية والباطنة.



من جهته، لفت الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه القافلة ستصرف الأدوية التي يحتاج إليها المرضى، مشيرًا إلى أن القافلة ستعقد ندوة توعوية عن الوقاية من حمى الضنك.