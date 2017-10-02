«التعليم»: الضرب ممنوع في المدارس.. ومراجعة شاملة لمدارس الإخوان

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عقد الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية وعدد من قيادات الوزارة عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة انتظام سير العام الدراسي الجديد، وتنفيذ التكليفات الصادرة عن اجتماع الدكتور الوزير مع قيادات الوزارة ومديري المديريات التعليمية، بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمديريات.

وأكد "الجيوشي"، خلال الاجتماع على متابعة انتظام العملية التعليمية من خلال الزيارات الميدانية المستمرة؛ من أجل تحقيق عام دراسي منضبط داخل المدارس، مشيرًا إلى أن اجتماع هذا اليوم للوقوف على مدى تنفيذ التكليفات الصادرة للمديريات، وموقف كل مديرية منها.

وأشار إلى ضرورة وضع منظومة لسد العجز والندب، وأن يتم النقل لصالح العمل، ويتم مراعاة النواحي الاجتماعية، وأن يتم بطريقة عادلة، كما شدد على استيعاب طلاب الإعدادية في المدارس الفنية، وعدم رفض طالب بغض النظر عن الكثافة، مشيدًا بالجهود التي تمت من خلال متابعة المدارس الفنية التي تمت بشكل منتظم، مؤكدًا أن هناك متابعات ستتم بانتظام.

وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، أن الوزارة بصدد صدور القرار الوزاري بشأن الصف السادس الابتدائي، مؤكدًا عدم إلغائه، ولكنه سيكون سنة نقل عادية، وسيتم الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية، والكنترول بداخل المدرسة؛ وذلك لضمان ضبط جودة التصحيح، مطالبًا بضرورة التأكد من إجادة التلميذ للقراءة والكتابة قبل التحاقه بالصف الرابع الابتدائي، والتنبيه بذلك من خلال تعليمات واضحة على الإدرات التعليمية، ولفت إلى ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية وفقًا للإمكانيات المتاحة، وكذا التنبيه على موجهي العموم بوجود ربط كتب الصفين الأول والثاني الثانوي ببنك المعرفة.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام، إلى أهمية تفعيل مجموعات التقوية لتحسين الطلاب الضعاف، منوهًا إلى أهمية دور الموجه في تنمية أداء المعلم، كما وجه بضرورة مراجعة مكتبات المدارس ومعرفة مضمون الكتب الموجودة بها من قبل لجنة خاصة لمراجعة الكتب المكتبية وخاصة مكتبات مدارس 30 يونيو التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

ومن جهتها أكدت أسماء الديب، مساعد الوزير لشئون المديريات التعليمية ومدارس 30 يونيو، على أن الوزارة تساند المديريات التعليمية في إزالة المعوقات التي تواجهها، باعتبارها الجهة التنفيذية، مشيرة إلى أن هناك (16) تكليفًا للمديريات ومنها موافاة الوزارة بتقرير أسبوعي من كل مديرية يتضمن الأعمال والأنشطة والإنجازات ومتابعة الخطة الاستثمارية، وانتظام الدراسة، وموقف الكتب، وأعمال الصيانة، والمعلمون المرشحون بكل مديرية للمشاركة في برنامج التعليم أولًا، والخطط التنفيذية للتدريب.

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وأكد الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية أهمية تنفيذ التكليفات الصادرة من الدكتور الوزير؛ وذلك لوضع أسس محددة للفترة القادمة، والوقوف على التقييم الحقيقي للأداء وأن الهدف من الخطة التنفيذية لكل محافظة هو تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة، وتراجع الخطط كلها وتحلل لاختيار الأفضل في المرحلة القادمة، مؤكدًا على الأهمية القصوى للتقرير الأسبوعي لكي يتم الوقوف على كافة المشكلات والعمل على حلها أول بأول.

وأشار "عمر"، إلى تقديم المديريات مقترحات لكيفية التعامل مع الحساب الموحد؛ لكي يتم تسهيل التعامل المالي للإدارات التعليمية والمدارس، وأكد على ضرورة إرسال خطة التدريبات، لمراجعتها من قبل لجنة عليا حتى لا يحدث تضارب في التدريبات أو تشابه.

وأضاف، أن المصلحة العليا للدولة تقتضي التواصل البناء وإنجاز التكليفات التي تعمل عليها الدولة كلها في الوقت الحالي لبناء الإنسان المصري الحديث على المواطنة والانتماء والانضباط.

وفى ضوء الملاحظات التي تمت خلال الأسبوع الأول من الدراسة تم التشديد على منع العقاب البدني منعًا تامًا بجميع أشكاله، والتأكيد على الدور التربوي، وعدم ارتباط تسليم الكتب الدراسية بدفع المصروفات، بالإضافة إلى تفعيل لائحة الانضباط مع الطلاب المخالفين للزي المدرسي، وعدم منعهم من دخول المدرسة وبحث حالتهم، بالإضافة إلى حسن التعامل مع ولى الأمر باعتباره شريك في العملية التعليمية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف استلام المديريات التعليمية للكتب المدرسية، حيث تم التأكيد أن نسبة طباعة الكتب المدرسية بلغت 99.83%، وقد تم التشديد على الانتهاء من استلام المديريات الكتب من مخازن الوزارة بحد أقصى في نهاية الأسبوع الجارى، كما تم مناقشة موقف الصيانة البسيطة والشاملة.