الشريف: قانون تنظيم الصحافة والإعلام ضمن أجندة البرلمان بدور الانعقاد الحالي

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قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان بدور الانعقاد الحالى، مؤكدا أهمية دور الإعلام بمختلف أنواعه، باعتباره العين التى يري بها المسئولون المشاكل الحقيقية للمواطنين.

وتابع في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم: «نحن في حاجة لإعلام هادف ومع الانتقاد البناء المبنى على أسانيد ويكون صحيحا بقواعده السليمة ليكون هدفه تصحيح الأخطاء، فليس كل شيء في مصر يؤدى بفشل».

وأضاف: «يعلم الله مدى المعاناة التى كنا نعانيها فى بداية دورى الانعقاد الأول والثانى، لأنها تجربة جديدة فى البرلمان، وحجم الأحزاب داخل المجلس ٤٣٪ من ١٩ إلى ٢٠ حزبا، والمستقلون نحو ٥٩٪ ، والجميع ساعد على أن تنجح المنظومة، والدكتور على عبد العال استطاع بجميع النواب معا بأن تخرج منظومة السلطة التشريعية لبر الأمان، وقد يحاول البعض التقليل أو التهوين، ولكن هذا خطأ كبير جدا، ووارد جدا يكون هناك أخطاء لكن يتم تقييمها وتصحيحها، وقدرتنا على إصلاحها موجودة، فلا يجب أبدا أن نظهر الشيء بمانشيت كبير به إثارة للسلبيات وترك الإيجابيات الكثيرة».



وأشار إلى أن هناك علاقة وثيقة بين المجلس والإعلام، ويجب أن تكون هناك صلة وثيقة مبنية على الصدق والصراحة والوضوح والإحساس بالمسئولية، ولا تكون الموضوعات المقدمة على طريقة «ولا تقربوا الصلاة».

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ولفت إلي أن رئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال، يهتم كثيرًا بعلاقة مجلس النواب مع الصحافة والإعلام وأن تكون في أفضل حالة، وبما يضمن مصالح الدولة والمجتمع ويحقق حرية الإعلام والصحافة.