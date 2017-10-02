غضب بين جماهير الإسكندرية بعد تأخر بيع تذاكر «مباراة الكونغو» (صور)

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انتاب جماهير المنتخب الوطني لكرة القدم حالة من الغضب الشديد لتأخر وصول تذاكر مباراة «الفراعنة» ونظيره الكونغولى فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها، الأحد المقبل، بملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

وأعلن اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن طرح 50 ألف تذكرة للمباراة بمنافذ البيع فى القاهرة والإسكندرية، بسعر 75 جنيها للدرجة الثانية والثالثة الموحدة و300 جنيه للدرجة الأولى.

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وتوافدت الجماهير على منافذ بيع التذاكر باستاد الإسكندرية اليوم الاثنين وفوجئوا بغلق شبابيك منافذ بيع التذاكر، ورددوا هتافات: «واحد .. اتنين .. تذاكر الماتش فين».

وعلل مسؤولو الاستاد إغلاق المنافذ بسبب عدم إرسال اتحاد الكرة التذاكر حتى الآن.