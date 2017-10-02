زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جنوبي إيران

بوشهر (إيران) - (د ب ا)

ضرب زلزال بقوة 4ر4 درجات علي مقياس ريختر، عصر اليوم الاثنين، منطقة بوشكان التابعة لمدينة دشتستان في محافظة بوشهر جنوبي إيران .

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيو فيزياء التابعة لجامعة طهران أن هذا الزلزال وقع عصر اليوم على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال مساعد حاكم دشتستان عبدالحميد كريم آزاد في تصريحات لوكالة إرنا أنه لم ترد بعد انباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال .

يأتي هذا الزلزال بعدما ضرب زلزال بقوة 6ر4درجات علي مقياس ريختر إحدى مناطق محافظة هرمز جان جنوبي إيران صباح أول أمس السبت.

ونظرا لوقعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل ، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب احدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب ايران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37الف شخص وإصابة 100 آلف اخرين. وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 و أسفر عن مقتل 31 ألف شخص.