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رحيل السياسي والاقتصادي العراقي مهدي الحافظ

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مصراوي Masrawy

رحيل السياسي والاقتصادي العراقي مهدي الحافظ

07:55 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

رحيل السياسي والاقتصادي العراقي مهدي الحافظ

السياسي والاقتصادي العراقي مهدي الحافظ

لندن (بي بي سي)
أعلن في العاصمة العراقية بغداد اليوم الإثنين عن وفاة السياسي والاقتصادي، النائب عن ائتلاف الوطنية في مجلس النواب، مهدي حافظ. عن عمر ناهز 74 عاما.

شغل الحافظ مناصب عدة بينها منصب وزير التخطيط في أول وزارة شكلها رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي عام 2004.

ومثل الحافظ ، الذي كان عضوا قياديا في الحزب الشيوعي، العراق في الأمم المتحدة بجنيف للفترة بين عامي 1978و1980.

والتحق بعد ذلك بمنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة حيث عمل فيها مديرا للتنمية الصناعية الخاصة للفترة بين عامي 1983 و1996.

وعمل بعدها مديرا اقليميا للتنمية الصناعية لغاية 1999.

ومن بين المناصب التي شغلها رئاسة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومقرها القاهرة للفترة بين عامي 1998 و2000.

وكان الحافظ أيضا عضوا مؤسسا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. وعمل نائبا لرئيس منظمة التضامن الأفرو- آسيوي منذ عام 1980.

ولد مهدي الحافظ في عام 1943 في مدينة الديوانية جنوبي العراق.

وبعد انهائه دراسته الجامعية في العراق حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة تشارلز في براغ في تشيكوسلوفاكيا.

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