تفكيك عبوتين ناسفتين في مرقد ديني بمحافظة ديالى العراقية
تفكيك عبوتين ناسفتين في مرقد ديني بمحافظة ديالى العراقية
07:50 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
شرطة محافظة ديالي العراقية
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالي العراقية، اليوم الإثنين، تفكيك عبوتين ناسفتين، في مرقد ديني شرقي المحافظة.
وأضافت الشرطة، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن فرقا من قسم مكافحة المتفجرات ترافقها دوريات من قسم شرطة ناحية مندلي في شرطة ديالي، بالاشتراك مع مكتب الأمن الوطني، تمكنت من تفكيك عبوتين ناسفتين عبارة عن قذيفتين هاون عيار 60 ملم، موضوعة في مرقد بمنطقة قلم حاج في ناحية مندلي، الواقعة على بعد 90 كيلومترا شرق بعقوبة.
وكانت الأجهزة الأمنية في ديالي استطاعت تفكيك العديد من العبوات الناسفة في الأشهر الماضية من مناطق عدة بالمحافظة.
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