السعودية تدين هجوم لاس فيجاس وتؤكد مناهضتها لكل أشكال العنف والإرهاب

القاهرة – (مصراوي)

أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 58 شخصًا على الأقل في مدينة لاس فيجاس الأمريكية اليوم الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن المملكة تقدم "العزاء للإدارة والشعب الأمريكي الصديق ولكل من تأثر بهذا الهجوم البشع".

فيما نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن المملكة تأسف لوقوع "مثل هذه الأعمال الإجرامية، مجدداً التأكيد على موقف المملكة المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب".

وأسفر إطلاق النار العشوائي على تجمع خلال حفل عن إصابة 500 شخص على الأقل، وبحسب الشرطة الأمريكية فقد أطلق المنفذ صاحب 54 عامًا النار على نفسه بعد الهجوم.