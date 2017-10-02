أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السعودية تدين هجوم لاس فيجاس وتؤكد مناهضتها لكل أشكال العنف والإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تدين هجوم لاس فيجاس وتؤكد مناهضتها لكل أشكال العنف والإرهاب

07:49 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

السعودية تدين هجوم لاس فيجاس وتؤكد مناهضتها لكل أشكال العنف والإرهاب

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي

القاهرة – (مصراوي)

أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 58 شخصًا على الأقل في مدينة لاس فيجاس الأمريكية اليوم الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن المملكة تقدم "العزاء للإدارة والشعب الأمريكي الصديق ولكل من تأثر بهذا الهجوم البشع".

فيما نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن المملكة تأسف لوقوع "مثل هذه الأعمال الإجرامية، مجدداً التأكيد على موقف المملكة المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب".

وأسفر إطلاق النار العشوائي على تجمع خلال حفل عن إصابة 500 شخص على الأقل، وبحسب الشرطة الأمريكية فقد أطلق المنفذ صاحب 54 عامًا النار على نفسه بعد الهجوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع ضحايا هجومي لاس فيجاس ومارسيليا

    أخبار

  • أسهم "وول ستريت" ترتفع رغم حادث "لاس فيجاس"

    أخبار

  • الشرطة الأمريكية: صديقة منفذ هجوم لاس فيجاس "غير متورطة حتى الآن"

    أخبار

  • "كلينتون": تخيلوا أعداد القتلى لو امتلك مهاجم لاس فيجاس "كاتم صوت"

    أخبار

إعلان

2944dc4a61.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة