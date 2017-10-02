التعليم تكرم مدير إدارة حلوان لرفضه رشوة قيمتها نصف مليون جنيه

كتبت- ياسمين محمد:

كرم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد سيد حنفي مدير إدارة حلوان التعليمية؛ لنزاهته وأمانته في العمل، وذلك لرفضه مبلغ نصف مليون جنيه من صاحب إحدى المدارس الخاصة بحلوان نظير عدم غلق المدرسة.

وأشاد الوزير، في بيان صحفي للوزارة، اليوم الاثنين، بنزاهة مدير الإدارة وأمانته وإخلاصه وتفانيه في العمل، ووصفه بالنموذج للمواطن الشريف الصالح الذي يحتذى به.

كما أهدى تم إهداء درع الوزارة وشهادة تقدير لمدير الإدارة؛ لجهوده في العمل، وفي إطار تكريم المتميزين في العمل.

جدير بالذكر أن مدير إدارة حلوان قام بإبلاغ الرقابة الإدارية فور عرض الرشوة عليه، والتي بدورها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على صاحب المدرسة.