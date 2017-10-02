أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم تكرم مدير إدارة حلوان لرفضه رشوة قيمتها نصف مليون جنيه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم تكرم مدير إدارة حلوان لرفضه رشوة قيمتها نصف مليون جنيه

07:55 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

التعليم تكرم مدير إدارة حلوان لرفضه رشوة قيمتها نصف مليون جنيه

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ا

كتبت- ياسمين محمد:

كرم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد سيد حنفي مدير إدارة حلوان التعليمية؛ لنزاهته وأمانته في العمل، وذلك لرفضه مبلغ نصف مليون جنيه من صاحب إحدى المدارس الخاصة بحلوان نظير عدم غلق المدرسة.

وأشاد الوزير، في بيان صحفي للوزارة، اليوم الاثنين، بنزاهة مدير الإدارة وأمانته وإخلاصه وتفانيه في العمل، ووصفه بالنموذج للمواطن الشريف الصالح الذي يحتذى به.

كما أهدى تم إهداء درع الوزارة وشهادة تقدير لمدير الإدارة؛ لجهوده في العمل، وفي إطار تكريم المتميزين في العمل.

جدير بالذكر أن مدير إدارة حلوان قام بإبلاغ الرقابة الإدارية فور عرض الرشوة عليه، والتي بدورها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على صاحب المدرسة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم: لا تراجع عن قرارات "المجلس الأعلى" وتعميمها على المدارس قريبا

    أخبار

  • التعليم: الخميس المقبل إجازة رسمية بالمدارس احتفالا بذكرى 6 أكتوبر

    أخبار

  • بعد تأخر في قائمة جودة التعليم العالمية.. تبحث عن مخرج

    أخبار

  • وزير التعليم: "هدفنا قتل وحش الثانوية وإنقاذ الطلاب"

    أخبار

إعلان

39e443f34d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "