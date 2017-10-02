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إسلام قرطام يستضيف تجارب العالم لـ«Body Building» والفيزيك في مصر

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إسلام قرطام يستضيف تجارب العالم لـ«Body Building» والفيزيك في مصر إسلام قرطام يستضيف تجارب العالم لـ«Body Building» والفيزيك في مصر

التحرير

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يستضيف إسلام قرطام، عضو مجلس إدارة مجموعة صحاري للبترول، ومؤسس فريق «kosquad»، الاتحاد المصري لكمال الأجسام، لإقامة تجارب العالم للـ «Body Building» والفيزيك في بملتقى قرطام غدًا الثلاثاء الساعة الـ10 صباحًا.

وتقام في الملتقى تجارب اختيار القومي، الذي سيشارك في بطولة العالم خلال الفترة من ٣ إلى ٨ نوفمبر المقبل بمدينة بنيدورم في أسبانيا، وستشمل التجارب كمال الأجسام و الفيزيك طبقًا للأوزان والأطوال الآتية:

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كمال الأجسام في الأوزان التالية: "٦٥ ، ٧٠ ، ٧٥ ، ٨٠ ، ٩٠ ، ١٠٠ ، فوق ١٠٠".

الفيزيك للأطوال الآتية: "حتى ١٦٨ سم و حتى ١٧١ سم و حتى ١٧٥ سم و حتى ١٨٠ سم وفوق ١٨٠ سم".

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التحرير

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