السعودية: ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 39 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، وفاة سعودى وإصابة آخر بفيروس "كورنا" القاتل، ليرتفع عدد ضحايا المرض إلى 39 حالة وفاة.

وكشفت وزارة الصحة، فى بيان صحفى فى الرياض اليوم السبت، عن وفاة مواطن سعودى ممن أعلن عن إصابتهم سابقا فى المنطقة ذاتها.

وقالت الوزارة إنه تم كشف حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن سعودى فى منطقة عسير (جنوب البلاد) يبلغ من العمر 83 عاما، وقالت "الصحة" إن إعلانها يأتى استمرارا للتقصى الوبائى لمرض فيروس (كورونا) الجديد المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن انتشار فيروس "كورونا" فى الشرق الأوسط لم يصل بعد إلى مستويات الطوارئ، ولكنها حثت السلطات الصحية فى جميع أنحاء العالم تشديد مراقبة المرض.