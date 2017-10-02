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طرح 50 ألف تذكرة لمباراة مصر والكونغو

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طرح 50 ألف تذكرة لمباراة مصر والكونغو طرح 50 ألف تذكرة لمباراة مصر والكونغو

التحرير

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قال ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، إنه سيتم طرح 50 ألف تذكرة لمباراة  والكونغو، التي ستُقام مساء الأحد المُقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 المُقام في ، حيث ستطرح التذاكر فى جميع منافذ البيع بستاد القاهرة وأندية النصر والشمس والصيد.

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وأوضح «سويلم» في تصريحات تلفزيونية، أن هناك بعض الشركات والمدارس والأندية ونواب مجلس الشعب طلبوا الحصول على تذاكر المباراة المصيرية، ما أحدث أزمة فى الساعات الأولى من طرحها فى منافذ البيع.

ويلتقي الوطني مع نظيره الكونغو في الـ8 من أكتوبر المُقبل في لقاء «حلم المونديال»، حيث سيتأهل المنتخب رسميًا في حالة فوزه، مع تعثرت أوغندا أمام غانا.

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التحرير

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