وزير السياحة يسلم بابا الفاتيكان خطابًا من الرئيس السيسي غدًا

كتب- محمد غايات:

قال وزير السياحة يحيى راشد، إن الاجتماع الذي عقده مع مستثمري السياحة اليوم الثلاثاء، تناول العديد من الأفكار والتوصيات التي تواجه القطاع السياحي، حيث تم التأكيد على أهمية الاجتماع المتواصل مع المستثمرين، وعقد اجتماع في نوفمبر لبحث عدد من القضايا أبرزها استعادة حركة السياحة وتحديد خريطة للطريق وتطوير القطاع السياحي، وتشكيل لجنة لتطوير المنظومة السياحية.

وأضاف وزير السياحة، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، مع ممثلي قطاع السياحة أنه من المقرر أن يتوجه لدولة الفاتيكان غدًا الثلاثاء، لتسليم خطاب من الرئيس السيسي، كما سيبحث مع المسئولين هناك آليه اعتماد السياحة الدينية بشأن رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وأوضح راشد أن الاجتماع طرح أفكارًا مهمة جدًا، وبحث طلبات المستثمرين والموضوعات التي يمكن أن تُحل لتؤدي لمزيد من الدفع لحركة السياحة والخدمات والاستثمار والتسويق وغيرها من المجالات الخاصة بالقطاع وهي خطوة مهمة للتعامل بروح الفريق للنجاح أي منظومة.

وبشأن وضع تشريع خاص بانتخابات الغرف السياحية، قال وزير السياحة إن هذا التشريع ضروري لتفادي رفع الدعوات على إقامة الانتخابات والبحث عن آلية لوقف الطعون غير المبررة وبالتالي تناول الطعون الجادة وتحصين الانتخابات لصالح قطاع السياحة ولصالح العاملين في القطاع السياحي.

من جانبها، قالت الدكتورة منال حسين، ممثلة المستثمرين بقطاع السياحة، إن الاجتماع كان بناءً لما يمثله قطاع السياحة من مردود على الاقتصاد المصري وتذليل العقبات لقضايا الخدمات بالمطارات والطائرات الشارتر، كما تم بحث كيفية مشاركة القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة في القطاع السياحي.

وأضاف الدكتور عمرو بدر أحد المستثمرين السياحيين، أن الاجتماع تطرق إلى العديد من القضايا التي تصب في خدمة السياحة والتوصيات الخاصة بوضع تشريع خاص بانتخابات الغرف السياحية بالتنسيق مع مجلس الدولة، وأيضًا وضع خريطة لتطوير السياحة في مصر والنقل والخدمات بمشاركة العديد من المسئولين والخبراء ونظام الطيران الشارتر والمديونيات القديمة والحوار من ملف التاشيرة الإلكترونية ورفع مستوى الجودة والخدمات ووضع آلية واضحة للمتابعة بين الحكومة والمستثمرين وعقد اجتماع 15 نوفمبر المقبل.

من جانبها، قالت الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزير السياحة إن أهم التوصيات هي العمل على إيجاد حلول بشأن سداد مديونيات شركات الطيران وتشكيل لجان دورية للمتابعة مع المستثمرين لعرض كافة المشكلات، مشيرة إلى أن الاجتماع بحث موضوعات فتح أسواق جديدة في الصين وكرواتيا والهند، وألمانيا، ووضع مصر على خريطة البورصات السياحية في العالم.