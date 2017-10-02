أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اليونيسف تسعى للحصول على 76 مليون دولار لأطفال الروهينجا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليونيسف تسعى للحصول على 76 مليون دولار لأطفال الروهينجا

07:48 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

اليونيسف تسعى للحصول على 76 مليون دولار لأطفال الروهينجا

دكا - (د ب أ)

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) حاجتها إلى 1ر76 مليون دولار أمريكي لتقديم مساعدات إنسانية طارئة لأطفال مسلمي الروهينجا الذين فروا من العنف في ميانمار.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين إن الاموال الجديدة ستغطى الاحتياجات الفورية لـ 720 ألف طفل، من بينهم القادمون حديثا من اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش والذين وصلوا في وقت سابق قبل الزيادة الأخيرة، بالإضافة إلى الأطفال من المجتمعات المضيفة الضعيفة .

ووفقا لتقديرات اليونيسيف، فإن ما يقرب من 60 بالمئة من حوالي 507 آلاف مسلم من الروهينجا الذين عبروا الحدود إلى بنجلاديش هربا من العنف في ولاية راخين في ميانمار هم من الأطفال.

وقال المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك الذي زار مخيمات اللاجئين في كوكس بازار في جنوب شرق بنجلاديش: "نعمل على توسيع نطاق استجابتنا بأسرع ما يمكن، ولكن حجم الحاجة هائل ويجب أن نكون قادرين على القيام بالمزيد لمساعدتهم".

وتابع ليك قائلا إن "هؤلاء الأطفال يحرمون من طفولتهم. إنهم بحاجة لمساعدتنا الآن وهم بحاجة لمساعدتنا في الحصول على مستقبل ".

وأضاف أن توسيع نطاق توفير مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والنظافة الصحية المحسنة للأطفال الروهينجا تمثل الأولوية القصوى للمنظمة، مضيفا أنه يخشى حدوث تفشى محتمل للإسهال وغيره من الامراض التي تنقلها المياه ما لم يتم التدخل في الوقت المناسب.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أنه تم توسيع النداء الذى وجهته اليونيسيف في وقت سابق الى 7 ملايين دولار ليعكس النمو السريع للأزمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميانمار وبنجلاديش يتفقان على العمل سويا لإعادة مسلمي الروهينجا لديارهم

    أخبار

  • سلطات ميانمار تسمح لدبلوماسيين أجانب بجولة في ولاية راخين

    أخبار

  • مسؤول أممي يزور مخيمات الروهينجا في بنجلاديش

    أخبار

  • جامعة اكسفورد تزيل صورة زعيمة ميانمار

    أخبار

إعلان

4c6743f8a4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة