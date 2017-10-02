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ماكرون لراخوي: فرنسا متمسكة بوحدة إسبانيا

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مصراوي Masrawy

ماكرون لراخوي: فرنسا متمسكة بوحدة إسبانيا

07:46 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

ماكرون لراخوي: فرنسا متمسكة بوحدة إسبانيا

باريس - (أ ش أ):

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي تمسكه بالوحدة الدستورية لإسبانيا، حسبما ذكر، اليوم الإثنين، الاليزيه غداة استفتاء الاستقلال بكتالونيا الذي تخللته أعمال عنف.

وقال ماكرون - خلال إتصال هاتفى مع رئيس الاسبانية - إنه لا يوجد سوى محاور واحد لإسبانيا و هو متمثل في شخص راخوي.

وأكدت حكومة كاتالونيا، الإثنين، أن 90% من المشاركين في الاستفتاء، أمس الأحد، صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا، و من جهته رفض رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي هذه النتيجة معتبرا أن الاستفتاء لم يحصل.

وكانت الشرطة الإسبانية استخدمت الهراوات والرصاص المطاطي لمحاولة منع إجراء الاستفتاء، وسط تبادل برشلونة ومدريد المسؤولية عن ذلك.

هذا المحتوى من

Asha

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