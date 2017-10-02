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مقتل زعيم بارز بحركة طالبان في كمين للجيش الأفغاني

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مصراوي Masrawy

مقتل زعيم بارز بحركة طالبان في كمين للجيش الأفغاني

07:43 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

مقتل زعيم بارز بحركة طالبان في كمين للجيش الأفغاني

الجيش الأفغاني

كابول - (أ ش أ):

أعلن الجيش الأفغاني مقتل الزعيم البارز في حركة طالبان قارئ ظبي، في كمين للقوات الأفغانية بمقاطعة كابيسا بشمال شرق البلاد.

وذكر الفيلق 209 التابع للجيش الوطني الأفغاني في شرق البلاد - في بيان أصدره، اليوم الإثنين، ونقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن الزعيم البارز قارئ ظبي، قُتل في كمين نصب في وقت متأخر أمس في منطقة قرة باغ، بالقرب من مقاطعة تاجتب الأفغانية.

ولم تصدر حركة طالبان أية بيانات حول هذه العملية حتى الآن.

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مصراوي Masrawy

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