مقتل زعيم بارز بحركة طالبان في كمين للجيش الأفغاني
مقتل زعيم بارز بحركة طالبان في كمين للجيش الأفغاني
07:43 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
الجيش الأفغاني
كابول - (أ ش أ):
أعلن الجيش الأفغاني مقتل الزعيم البارز في حركة طالبان قارئ ظبي، في كمين للقوات الأفغانية بمقاطعة كابيسا بشمال شرق البلاد.
وذكر الفيلق 209 التابع للجيش الوطني الأفغاني في شرق البلاد - في بيان أصدره، اليوم الإثنين، ونقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن الزعيم البارز قارئ ظبي، قُتل في كمين نصب في وقت متأخر أمس في منطقة قرة باغ، بالقرب من مقاطعة تاجتب الأفغانية.
ولم تصدر حركة طالبان أية بيانات حول هذه العملية حتى الآن.
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