برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع ضحايا هجومي لاس فيجاس ومارسيليا

باريس - (أ ش أ):

أعلنت عمدة باريس آن هيدالجو أن برج إيفل سيطفئ أنواره، مساء اليوم الإثنين، في منتصف الليل تضامنا مع ضحايا هجومي لاس فيجاس ومارسيليا اللذين تبناهما تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت هيدالجو - في تغريدة على موقع "تويتر": "هذا المساء سنطفئ أنوار برج إيفل اعتبارا من منتصف الليل تكريما لضحايا هجومي مارسيليا (قتيلان) ولاس فيجاس (58 قتيلا)".

يشار الى أن مدينة باريس تقوم عادة عند وقوع هجمات إرهابية بإطفاء أضواء برج إيفل، الذي يعد من أشهر المعالم السياحية في العالم ويتردد عليه كل عام من 6 إلى 7 ملايين زائر.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت أن 58 شخصا على الأقل قتلوا في لاس فيجاس وجرح 515 آخرون عندما فتح مسلح مساء أمس، النار من الطابق الثاني والثلاثين من فندق وكازينو ماندلاي باي على حشد كان يحضر حفلا موسيقيا.

وفي مارسيليا، قتلت امرأتان طعنا داخل محطة قطار المدينة بعد أن هاجمهما رجل أمس، وتحاول السلطات الفرنسية حاليا التأكد من هويته.