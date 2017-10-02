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البرلمان الأوروبي يضع الوضع بكاتالونيا في جدول أعماله

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مصراوي Masrawy

البرلمان الأوروبي يضع الوضع بكاتالونيا في جدول أعماله

07:38 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

البرلمان الأوروبي يضع الوضع بكاتالونيا في جدول أعماله

متظاهرون يهتفون لاستقلال كاتالونيا في برشلونة في 2

باريس - (أ ف ب):
قرر النواب الاوروبيون، الاثنين، أن يضيفوا إلى جدول أعمال الاربعاء نقاشا يخصص للوضع في كتالونيا، بعد أعمال العنف التي ترافقت مع اجراء استفتاء حول تقرير المصير في هذه المنطقة من إسبانيا.

وسينظم هذا النقاش الطارىء، بعد ظهر الاربعاء، في مقر البرلمان بستراسبورج، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان أنطونيو تاجاني بعد تصويت على المسالة أجري بعيد افتتاح الجلسة العامة.

وباقتراح من الكتل الثلاث الاساسية في البرلمان (الاشتراكيون والليبراليون والمحافظون)، سيكون محور النقاش "الدستور ودولة القانون والحقوق الاساسية في إسبانيا في ضوء الاحداث الاخيرة في كاتالونيا".

وأقر عنوان النقاش من النواب عبر التصويت برفع الايدي. وتم اختيارهذا العنوان بدلا من عنوان اقترحه الخضر "عنف الامن ضد مواطنين مسالمين في كاتالونيا".

وجاء قرار البرلمان الاوروبي بتعديل جدول أعماله في وقت خرجت فيه المفوضية الاوروبية بحذر الاثنين عن تحفظها ازاء الازمة الكاتالونية.

ومع تذكيرها بان استفتاء الاحد "لم يكن قانونيا" وفق الدستور الاسباني، أشارت المتحدثة باسم المفوضية مارجاريتيس شيناس إلى أن "العنف لا يمكن أن يكون أبدا أداة سياسية".

وأضافت: "ندعو كافة الاطراف إلى الانتقال سريعا من المواجهة إلى الحوار".

ويمكن أن يعلن برلمان كاتالونيا، في الايام القادمة، استقلال منطقة كاتالونيا الغنية في شمال شرق إسبانيا، إثر الاستفتاء الذي انتهى بتأييد 90 بالمئة للاستقلال مع نسبة مشاركة بلغت 42,3 بالمئة.

وأغرق هذا الاستفتاء الذي حاولت مدريد منعه البلاد في إحدى أسوء أزماتها منذ عودة الديموقراطية.

هذا المحتوى من

AFP

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