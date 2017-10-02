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مسؤول كردي: إيران تنشر دبابات ومدفعية على الحدود مع كردستان العراق

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مصراوي Masrawy

مسؤول كردي: إيران تنشر دبابات ومدفعية على الحدود مع كردستان العراق

07:36 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

مسؤول كردي: إيران تنشر دبابات ومدفعية على الحدود مع كردستان العراق

مدفعية

بغداد - (أ ش أ):
ذكر مسؤول كردي بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، بأن إيران نشرت عددا من الدبابات والمدفعية على الحدود مع إقليم كردستان.

وقال المسؤول عن المحافظة - حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن إيران نشرت أكثر من 10 دبابات تساندها وحدات مدفعية على الحدود مع كردستان العراق، مشيرا إلى أنه يمكن رؤية الدبابات من الجانب الكردي.

ويعتقد أن الخطوة تأتي في إطار تدريبات مشتركة مزمعة بين القوات المسلحة الإيرانية والعراقية ردا على استفتاء الاستقلال الذي أجراه أكراد العراق الأسبوع الماضي.

وكان متحدث عسكري إيراني قد أعلن - في وقت سابق - أن إيران والعراق اتفقتا على اتخاذ مجموعة إجراءات لتأمين الحدود واستقبال قوات عراقية ستتمركز في مواقع حدودية.

 

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