مسئول "أونروا" يدعو لتعاون كافة الأطراف لحل أزمات غزة

غزة - (د ب أ)

دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بيير كرينبول، اليوم الإثنين، كافة الأطراف إلى التعاون الجدي لحل أزمات قطاع غزة الإنسانية.

ورحب كرينبول، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، بوصول حكومة الوفاق الفلسطينية إلى قطاع غزة ضمن التفاهمات الأخيرة للمصالحة الفلسطينية التي رعتها مصر مؤخرا.

وقال كرينبول إن أونروا على استعداد تام للتعاون مع الحكومة الفلسطينية، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لسكان قطاع غزة خصوصا اللاجئين منهم.

وأضاف "نعتقد أنه يجب على كل الأطراف التعاون من أجل الحل الجذري لمشاكل قطاع غزة، خاصة أهم قضية المتمثلة بخلق فرص عمل لعشرات آلاف الشبان، حتى يعتمدوا على أنفسهم بخلق مستقبل أفضل لهم".

وأكد كرينبول أنه "من المهم جدًا تغيير الأوضاع خاصة فيما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء، والصرف الصحي، وكل الخدمات التي من شأنها أن تغير من حياة الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأشار إلى أن الاجتماعات، التي عقدت مؤخرا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مكنت الوكالة من تحصيل دعم إضافي استطاعت من خلاله تقليص عجزها المالي من 126 مليون دولار إلى 77 مليونا.

وشدد على أن أونروا ستدافع عن التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة، وستواصل تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وذلك ردا على دعوات إسرائيل المتكررة لإلغاء دور الوكالة.