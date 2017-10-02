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صور متداولة لمريض منوفي خرج بـ"ترولي المستشفى" لمشاهدة مباراة الأهلي

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مصراوي Masrawy

صور متداولة لمريض منوفي خرج بـ"ترولي المستشفى" لمشاهدة مباراة الأهلي

07:53 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

مريض منوفي خرج بترولي المستشفى لمشاهدة مباراة الأه

المنوفية - مروة فاضل:

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا لمريض خرج على "ترولي" من مستشفى شبين الكوم الجامعي لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي، أمس الأحد، وسط حالة من التعجب والدهشة.

وقال نشطاء إنه بسؤال المريض عن السبب قال: "عشق النادي الأهلي في دمي.. ولو آخر نَفَس في عمرى أو بموت لازم أتفرج على الأهلي".

من جانبه، نفى الدكتور علاء مدير مستشفى الجامعة بشبين الكوم، تلك الواقعة، مؤكدًا أن هذا الأمر مستحيل، ولا يستطيع مريض أن يخرج من المستشفى بـ"ترولي" لوجود إجراءات أمنية مشددة.

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مصراوي Masrawy

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