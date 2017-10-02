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تعليم دمياط: توزيع طلاب "التربية العملي" على مدارس القرى

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مصراوي Masrawy

تعليم دمياط: توزيع طلاب "التربية العملي" على مدارس القرى

07:47 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

الوكيل

دمياط – محمد إبراهيم

عقد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اجتماعًا، اليوم الإثنين، لبحث سير العملية التعليمية بمدارس الإقليم، بحضور مديري الإدارات التعليمية، وناقش خلاله موقف الإدارات من مهام الصيانة البسيطة ووصول الكتب ونسبة العجز والزيادة للمعلمين.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تفقد الكثير من مدارس الإدارات في الأسبوع الأول من الدراسة في زيارات مفاجئة، والتي كان في أغلبها داخل العزب والكفور ورصد انتظام العملية التعليمية.

وبيّن سويلم أنه شارك في انطلاق الأتوبيس الطائر المكون من 17 متابعًا، لافتًا إلى أن الهدف منه دعم العملية التعليمية، وليس تصيد المخالفات أو السلبيات، إلى جانب الوصول لعملية تعليمية ممتازة بدمياط.

وأوضح أن الدكتور السيد عبد المجيد عميد كلية التربية وافق على توزيع طلبة كلية التربية "العملي" على جميع المدارس دون التمركز داخل المدن فقط، وذلك للمساعدة في إثراء العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، كما ناشد الطلاب المشاركة بإسهاماتهم من خلال موقع بنك المعرفة المصري.

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