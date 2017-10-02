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مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتبادل المعرفة وحفظ الوثائق بمكتبة الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

والإمارات توقعان اتفاقية لتبادل المعرفة وحفظ الوثائق بمكتبة الإسكندرية

07:41 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتبادل المعرفة وحفظ الوثائق بمكتبة الإسكندرية

الدكتور مصطفى الفقي

الإسكندرية – محمد البدري:

وقّع الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، مذكرة تفاهم مع الدكتور حمدان كرم الكعبي مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة أجراها وفد الهيئة، اليوم الإثنين، إلى مقر المكتبة.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، أن المذكرة تهدف إلى التعاون من أجل الإسهام في نشر المعلومات عن الحياة والثقافة في مصر والإمارات، وذلك من خلال تبادل الكتب وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض، فضلاً عن تبادل الخبراء في جميع فروع علم المكتبات، وكذا التعاون في مجال تكنولوجيا حفظ الوثائق الورقية وترميمها.

وأضاف البيان أن طرفي الاتفاقية تبادلا هدايا تذكارية، حيث أهدى الدكتور حمدان الكعبي تذكارًا لمكتبة الإسكندرية عبارة عن كتاب "سيرة حاكم"، وهو آخر إصدارات الهيئة من أعمال المؤلف مراد البلوشي.

فيما أهدى الدكتور مصطفي الفقي لنظيره كتاب الجامع الأزهر، ونسخة من تمثال بروميثيوس الذي تحتفظ المكتبة بقطعته الأصلية في ساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية، ويعتبر بروميثيوس، وفقًا للأساطير الرومانية القديمة، هو سارق شعلة المعرفة من زيوس كبير الآلهة ليعطيها للبشر.

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