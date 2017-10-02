يحيى راشد: سن تشريع جديد لتنظيم انتخابات الغرف السياحية ومنع الطعن عليها

كتب- محمد غايات:

قال يحيى راشد وزير السياحة، إنه سيتم سن تشريع جديد لتنظيم انتخابات الغرف السياحية يهدف إلى منع الطعن على نتائج الانتخابات.

وأضاف وزير السياحة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بمجموعة من مستثمري القطاع السياحي، أن التشريع الجديد يضمن القضاء على الخلافات الموجودة في انتخابات الغرف السياحية.

وأوضح يحيى راشد، أنه تقرر تسديد مستحقات شركات الطيران العارض ابتداءً من ١٥ أكتوبر عن السنة المنتهية ٢٠١٥/١٠١٦، لدى شركات السياحة، في ظل الأزمة التي يعاني منها القطاع.

وتابع وزير السياحة: "وزير السياحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل أبدى استعدادًا بتذليل كافة العقبات".

وأشارت الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السسياحة إلى أنه سيتم دراسة المستحقات والمديونيات الخاصة بعام ٢٠١٧ خلال الـ٣ أشهر المقبلة.​