أسهم "وول ستريت" ترتفع رغم حادث "لاس فيجاس"

نيويورك - (أ ش أ):

استهلت مؤشرات أسهم بورصة "وول ستريت" الأمريكية تعاملات الربع الرابع من العام المالي على ارتفاع بالرغم من حادث إطلاق النار في مهرجان موسيقى بمدينة لاس فيجاس الذي أودى بحياة 50 شخصا وأصيب على إثره أكثر من 400 آخرين.

وأعلنت السلطات الأمريكية أن شخصا يدعى ستيفن بادوك (64 عاما) أطلق النار من الطابق الثلاثين في فندق "ماندالاي باي" باتجاه حشد من رواد المهرجان.

وتجاهلت المؤشرات الأمريكية حادث لاس فيجاس وسط تفاؤل المستثمرين من المكاسب القوية التي سجلتها في الربع الثالث من 2017 بدعم التوقعات الإيجابية لأرباح الشركات ، وترقب المستثمرون لإقرار خطة الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب.

وربح مؤشر (داو جونز) الصناعي 58.75 نقطة بما يوازي 0.26 % ليتداول عند مستوى 22463.84 نقطة وأضاف مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 6.87 نقطة بما يوازي 0.27 % ليتداول عند مستوى 2526.23 نقطة.

وصعد مؤشر (ناسداك) 27.68 نقطة بما يوازي 0.43 % ليتداول عند مستوى 6523.64 نقطة لتسجل المؤشرات أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملاتهم في يوم واحد.