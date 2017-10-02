الشرطة الأمريكية: صديقة منفذ هجوم لاس فيجاس "غير متورطة حتى الآن"

واشنطن - (د ب أ)

قالت شرطة لاس فيجاس، اليوم الاثنين، إن امرأة على صلة بستيفن بادوك، المشتبه بارتكابه مذبحة لاس فيجاس، غير موجودة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يبدو أنها متورطة في حادث إطلاق النار على مهرجان موسيقي بالمدينة..

وأضاف قائد شرطة لاس فيجاس جوي لومباردو " لقد اكتشفنا أن هذه المرأة موجودة خارج البلاد، ولم تكن معه "ستيفن بادوك"، حينما أجرى تسجيل الدخول بأحد فنادق لاس فيجاس",

وأشار لومباردو: " منفذ الهجوم استغل بعضاً من أوراق هويتها. لقد أجرينا محادثة معها، ونعتقد حتى الآن أنها غير متورطة. ولكن من الواضح أن التحقيق سيستمر."

كانت وسائل إعلام استرالية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن امرأة، تدعي ماريلو دانلي وتم احتجازها لصلتها بحادث إطلاق النار في مدينة لاس فيجاس الأمريكية،أسترالية .

وقالت صحيفتا" ذا استراليان" و"ذا كورير ميل" إنه يعتقد أن المرأة تحمل جواز سفر استراليا، وأنها صديقة ستيفن بادوك / 64 عاما/ الذي قالت الشرطة إنه منفذ الهجوم.

وأفادت صحيفة ذا استراليان بأن السيدة ، 62 عاما، كانت تقيم في منطقة جولد كوست في ولاية كوينز لاند الاسترالية حتى انتقلت للولايات المتحدة الأمريكية منذ عشرين عاما.

ولم تعلق بعد الحكومة الأسترالية على هذه التقارير.