تفجير إرهابي يستهدف قوة تأمين في البحرين

القاهرة – (مصراوي)

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إصابة خمسة من رجال الشرطة في تفجير إرهابي استهدف "عزاء الديه" بالعاصمة المنامة.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أعلنت وزارة الداخلية عن إصابة 5 من رجال الشرطة بإصابات بسيطة "أثناء تأمين القوات عزاء الديه على شارع البديع".

كما اكدت أن الجهات المختصلة "تباشر إجراءاتها".