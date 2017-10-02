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تفجير إرهابي يستهدف قوة تأمين في البحرين

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مصراوي Masrawy

تفجير إرهابي يستهدف قوة تأمين في البحرين

07:21 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

تفجير إرهابي يستهدف قوة تأمين في البحرين

الشرطة البحرينية

القاهرة – (مصراوي)

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إصابة خمسة من رجال الشرطة في تفجير إرهابي استهدف "عزاء الديه" بالعاصمة المنامة.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أعلنت وزارة الداخلية عن إصابة 5 من رجال الشرطة بإصابات بسيطة "أثناء تأمين القوات عزاء الديه على شارع البديع".

كما اكدت أن الجهات المختصلة "تباشر إجراءاتها".

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مصراوي Masrawy

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