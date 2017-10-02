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"كلينتون": تخيلوا أعداد القتلى لو امتلك مهاجم لاس فيجاس "كاتم صوت"

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مصراوي Masrawy

"كلينتون": تخيلوا أعداد القتلى لو امتلك مهاجم لاس فيجاس "كاتم صوت"

07:20 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

كتب – محمد الصباغ:

أبدت المرشحة السابقة في الانتخابات الأمريكية، هيلاري كلينتون، حزنها العميق بعد هجوم لاس فيجاس الذي أسفر عن مقتل 58 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 500 أخرين.

وكتبت "كلينتون" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها تعرب عن حزنها الشديد للضحايا ومن فقدوا أحباء لهم، وكل من تأثر "بهذه المذبحة التي تمت بدم بارد".

وقالت كلينتون أيضًا إن الحشود ابتعدت بمجرد سماع أصوات الطلقات النارية، مضيفة: "تخيلوا أعداد القتلى لو امتلك المهاجم كاتم للصوت، والذي يسعى الاتحاد القومي للأسلحة أن يجعله أمر سهل الحصول عليه". 

وتابعت أنه في الوقت الذي يمكن أن يتم تجنيب السياسة جانبًا، إلا أنه يجب الوقوف ضد "الاتحاد القومي للأسلحة" والعمل على محاولة منع هجوم مثل هذه من الحدوث مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس من مناصري حيازة الأسلحة وتسهيل حملها على المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية. في حين أن الكونجرس الأمريكي يناقش حاليًا قانونًا يفتح الأسواق الأمريكية أمام الأسلحة المزودة بكاتم صوت. وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية ربما يمرر الكونجرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، هذا القانون خلال الأسبوع الجاري.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنكيس علم الولايات المتحدة على إثر هجوم إطلاق النار، وأعلن عن زيارة إلى لاس فيجاس الأربعاء.

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