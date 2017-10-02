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محافظ الفيوم يطالب بالتحفظ على ماكينات الري المخالفة - صور

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مصراوي Masrawy

محافظ الفيوم يطالب بالتحفظ على ماكينات الري المخالفة - صور

07:13 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

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الفيوم – حسين فتحي:

أصدر الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، توجيهاته لمسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي للتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لبحث ودراسة توصيل خدمات الصرف الصحي لعزبة جنيدي بمركز الفيوم.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي، اليوم الإثنين، لمحافظ الفيوم بالمواطنين لبحث شكواهم، وإيجاد حلول مناسبة لها، بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والمصالح ومديري العموم.
وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بدراسة عدد من الحالات، لبيان إمكانية منحها تراخيص أكشاك لمساعدتها على الظروف المعيشية، وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق العامة وتيسير حركة المرور، كما شدد على تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وطالب المحافظ، مسئولي الصحة بالمحافظة لتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وعمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لعدد آخر.

ونبه المحافظ على مسئولي التضامن الاجتماعي، بتوفير مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، وأصدر توجيهاته لمسئولي القوى العاملة بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بالقطاع الخاص.

وشدد محافظ الفيوم على وكيل وزارة الموارد المائية والري بتكثيف ومتابعة حملات إزالة محطات وماكينات الري المخالفة، وفصل التيار الكهربائي عنها، وتحرير المحاضر اللازمة لها بالتنسيق مع شرطة الري، والعمل على توصيل مياه الري لنهايات الترع والأبحر.

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