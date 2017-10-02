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وكيل البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية علي رأس أولوياتنا

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وكيل البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية علي رأس أولوياتنا وكيل البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية علي رأس أولوياتنا

التحرير

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قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب التى بدأت اليوم بافتتاح دور الانعقاد الثالث أجندتها التشريعية مزدحمة بالتشريعات المطلوبة لإراحة المواطنين، كما تتواكب هذه الدورة مع الانتخابات الرئاسية، ومصر دائمًا ستظل آمنة ومستقرة برجالها وشعبها العظيم.

وأضاف "الشريف"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المجلس خلال الفترة الحالية مهتم ببعض مشروعات القوانين الضرورية والملحة، التى تهم الحياة العامة في ، وعلي رأسها قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق حسن الأداء فى المحاكم وسرعة إنجاز القضايا والتسهيل على القاضي والمتقاضي.

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وأشار إلى أن هذه التشريعات تتضمن كذلك قانون الإدارة المحلية، للقضاء على البيروقراطية والفساد، لأن عوامل تنمية أي دولة تبدأ من المحليات بالقضاء علي الفساد والبيروقراطية، مما سيساعد على نقل مصر في إطار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، كما تحدث الرئيس عبد الفتاح من قبل.

وتابع: «البرلمان يضع قانون التأمين الصحي الشامل على رأس أولوياته بدور الانعقاد الحالى، والرئيس السيسى كان يركز فى لقائه أمس، على أن يكون هناك تأمين صحي شامل حقيقي، فنحن لسنا أقل من الدول المتقدمة التى لديها رعاية صحية حقيقية للمواطن، فلا بد من توفير الإمكانيات المتاحة لعلاج المواطن علاجًا سليمًا».

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التحرير

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