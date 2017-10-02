إسماعيل: الرئيس سيفتتح مشروعات قومية ديسمبر المقبل

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قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح مشروعات قومية فى قطاع المرافق والكهرباء شهر ديسمبر المقبل، وستكون نقلة نوعية هامة جدًا.

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وأضاف رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة ستعرض على البرلمان تقريرًا يتضمن ما تم تنفيذه خلال عام ونصف من مارس 2016 إلى سبتمبر 2017، ويتضمن كافة مشروعات القوانين التى أعدتها الحكومة، فى إطار برنامج الحكومة والإصلاحات الاقتصادية، سيتضمن موقف المشروعات المتوقفة، التى تم استكمالها وموقف تقدم الأعمال وكذلك المشروعات الجارية.



وأشار إسماعيل إلى أن التقرير يعرض صورة حقيقة لما تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك مشروعات كثيرة تم الانتهاء منها، بخلاف المشروعات القومية الكبرى.