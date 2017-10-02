«الدواجن»: المستهلك أحجم عن شراء اللحوم بعد بدء الدراسة (فيديو)

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قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، إن أسعار الدواجن انخفضت لأول مرة منذ عام، إذ وصل سعر الكيلو إلى 17 جنيهًا في المزارع، وهذا يرجع إلى تراجع الطلب عليها من قبل المستهلك نتيجة المناسبات المتلاحقة «المواسم».

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «أم بي سي مصر» أن المستهلك أحجم عن شراء اللحوم في الفترة الأخير بعد خروجه من الاحتفال بعيد الأضحى وبدء العام الدراسي الجديد الذي شهد ارتفاعًا في أسعار الملابس والأدوات المدرسية.

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وتابع السيد: «تراجع الطلب على اللحوم حدث دون قصد من المستهلك، ولكنه ليس في صالحه مستقبلًا، لأن المربيين يخسرون حاليًا في الكيلو الواحد خمس جنيهات تقريبًا، ما يؤدي إلى خروج عدد كبير منهم من منظومة تربية الدواجن، وهو ما سيؤثر على ارتفاع الأسعار مستقبلًا».