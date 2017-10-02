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شوقي يكرم مدير «حلوان التعليمية» لرفضه رشوة بـ 500 ألف جنيه

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شوقي يكرم مدير «حلوان التعليمية» لرفضه رشوة بـ 500 ألف جنيه شوقي يكرم مدير «حلوان التعليمية» لرفضه رشوة بـ 500 ألف جنيه

التحرير

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كرم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور أحمد سيد حنفى مدير إدارة حلوان التعليمية، بعد رفضه رشوة قيمتها نصف مليون جنيه من صاحب إحدى المدارس الخاصة بحلوان مقابل عدم إغلاق المدرسة، إضافة إلى طلب تسجيل أبناء المدرسة لبعض الفصول التى بها فراغات على مدرسة أخرى.

وأشاد الوزير بنزاهة مدير الإدارة وأمانته وإخلاصه وتفانيه فى العمل، مضيفًا أن هذا العمل يعتبر نموذجًا للمواطن الشريف الصالح الذى يحتذى به، وأهدى له درع الوزارة وشهادة تقدير لجهوده فى العمل.

يذكر أن مدير إدارة حلوان قام بإبلاغ الرقابة الإدارية فور عرض الرشوة عليه والتى بدورها اتخذت الإجراءات اللازمة لضبط صاحب المدرسة وإلقاء القبض عليه.

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التحرير

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