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نائب "الوراق" يكشف عن تفاصيل لقائه مع "الوزير" ومخطط تطوير الجزيرة

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مصراوي Masrawy

نائب "الوراق" يكشف عن تفاصيل لقائه مع "الوزير" ومخطط تطوير الجزيرة

07:04 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

النائب محمود الصعيدي

كتب- عزة صقر:

كشف النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، تفاصيل اجتماعه مع اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أزمة سكان جزيرة الوراق والاطلاع على مراحل مخطط التطوير.

وأكد الصعيدي، في تصريح لـ"مصراوى"، الاثنين، أن "الوزيري"، أكد له سعي السلطات لإخلاء 30 مترًا في المناطق القريبة من مياه النيل على مستوى الجهات الأربع للجزيرة، لأنشاء ممشى للأفراد وأخر للدرجات، وطريق للسيارات داخل الجزيرة.

ولفت الصعيدي، إلى تأكيد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تعويض جميع المواطنين الذين سيتم إزالة منازلهم فى الـ30 متر، مضيفا: "في حالة بناء شخص لمنزل على أراضي الدولة في هذه المساحة، سيتم تعويضه عن هدمه، رغم عدم ملكيته للأرض".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجزء الخاص بالمنطقة التي يمر منها محور روض الفرج بالجزيرة، سيتم إخلاء مساحة 100 متر على جانبي المحور، وتقديم تعويض مناسب للأهالي، على أن تقوم القوات المسلحة بعمل "نزلة" للمحور على الجزيرة والعكس.

وشدد الصعيدي، على أن الوزير، قال له: "لن يتم أي إخلاء لأهالي الجزيرة، وخروج أي شخص من الجزيرة سيكون بإرادته الحرة".

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مصراوي Masrawy

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