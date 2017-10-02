بالصور - ضبط ٤ أشخاص بحوزتهم قطع أثرية في بني سويف

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفي أنسي مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من ضبط كل من (ش. أ. -٣٠ سنة تاجر خردة)، (ع. ذ. -٣٦ سنة- تاجر خردة) و(خ. ن. - ٣٠ سنة سائق)، وجمعيهم مقيمون بساحل سليم بأسيوط، وبحوزتهم قطع أثرية.

كانت وردت معلومات للواء هشام قدري مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار تفيد بقيام المتهمين بحيازة مجموعة من القطع الأثرية ويقومون بعرضها للبيع مقابل مبلغ مالي باهظ الثمن ويترددون علي محافظة بني سويف لإتمام عملية البيع.

على الفور؛ تم رصدهم وتم الدفع بأحد ضباط المباحث انتحل شخصية تاجر يرغب في شراء الآثار التي بحوزتهم.

تم تحديد وقت ومكان التسليم في مركز اهناسيا بمحافظة بني سويف، وباستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد أكمنة أمنية أوقعت بالمتهمين في قبضة الأمن.

تم ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارة رُبع نقل، وبتفتيشها عُثر على ١٢٠ قطعة أثرية بيانهم كالآتي (عدد ٤ وجه خشبي لوجوه آدمية، ٢٠ تمثال أوشابتي من الفانيس الأزرق، تمثال من الخشب بطول ٨٠ سم بقاعدة لأحد الآلهة، تمثال من الخشب بقاعدة لسيدة ممسكة بيدها اليسري بصولجان تمثل الزوجة الملكية حست ورت، تابوت خشبي يمثل الملك رمسيس بذقن بطول ٧٠ سم، وجه خشبي ملون بطول ٢٠سم، ٣ أواني فخارية بأطوال تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ سم، تمثال تاركوتا يمثل الإله حربوقراط بطول ٢٩ سم، ٨ مسارج فخارية، ٢٤تميمه لآلهه، وجزء من إناء فخاري، وإناء للعطر زجاجي بطول ٢٠ سم، عقدان من الخرز).

وجميع المضبوطات ترجع للعصر الفرعوني، كما تم ضبط ٤٣ عملة معدنية ترجع للعصر اليوناني وعدد ١٤ رأس تمثال يوناني روماني لأحد الآلهة ترجع للعصر اليوناني وعدد ٢ تمثال يوناني روماني لأحد الآلهة بطول ٢٥ سم.

وبمواجهة المتهمين؛ اعترفوا جميعًا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم للإتجار بالآثار.