انطلاق حملة التوعية السياحية والأثرية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، بدء أولى حملات التوعية السياحية والأثرية بمحافظة القليوبية، التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع شباب القليوبية.

وأضاف "عشماوي" أن الحملة بدأت أولى جوالاتها بمدينة كفر شكر في عدد 21 مركز شباب، وستستمر في تنفيذ باقي خطتها الزمنية لتجوب جميع المدن والقرى، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة وجامعة بنها.

يذكر أن محافظ القليوبية، نظم هذه الحملة منذ أسابيع مضت تحت عنوان: "تراثك ميراثك اعرفه وحافظ عليه"، وتهدف لتوعية المواطنين وتعريفهم بالآثار الموجودة بالمحافظة،

وجرى إطلاق صفحة على "الفيس بوك" للحملة لنشر الوثائق والصور والفيديوهات الخاصة بالمناطق الاثرية بالمحافظة.