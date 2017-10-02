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انطلاق حملة التوعية السياحية والأثرية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

انطلاق حملة التوعية السياحية والأثرية بالقليوبية

06:52 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

انطلاق حملة التوعية السياحية والأثرية بالقليوبية

حملة التوعية السياحية والأثرية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، بدء أولى حملات التوعية السياحية والأثرية بمحافظة القليوبية، التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع شباب القليوبية.

وأضاف "عشماوي" أن الحملة بدأت أولى جوالاتها بمدينة كفر شكر في عدد 21 مركز شباب، وستستمر في تنفيذ باقي خطتها الزمنية لتجوب جميع المدن والقرى، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة وجامعة بنها.

يذكر أن محافظ القليوبية، نظم هذه الحملة منذ أسابيع مضت تحت عنوان: "تراثك ميراثك اعرفه وحافظ عليه"، وتهدف لتوعية المواطنين وتعريفهم بالآثار الموجودة بالمحافظة،
وجرى إطلاق صفحة على "الفيس بوك" للحملة لنشر الوثائق والصور والفيديوهات الخاصة بالمناطق الاثرية بالمحافظة.

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