بالصور.. محافظ سوهاج يشهد إنهاء خصومة "الكومية والحسوبات وسليمان"

سوهاج - عمار عبد الواحد:

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، مراسم جلسة الصلح التي جرت بين عائلتي "آل الكومية والحسوبات وآل سليمان"، بقرية نجع موسى بأولاد سالم بحري بدار السلام.

حضر مراسم الصلح، اللواء عمرو عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء جلال أبو سحلى، مساعد مدير الأمن لفرق الشرق، والشيخ محمد ذكي، الأمين العام للمصالحات بالأزهر، والعميد منتصر عبد النعيم مدير فرع الأمن العام، واللواء خالد الشاذلي رئيس المباحث الجنائية بسوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين، وعدد من العمد والمشايخ وكبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة.

وتوجه السيد المحافظ بالشكر للعائلتين ولجنة المصالحات بالمحافظة، ورجال الأمن، ورجال الدين وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة في إتمام هذا الصلح، داعيًا إلى طرح الخلافات ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار وضمان مستقبل أفضل لأبنائنا، داعيًا إلى ضرورة التعاون من أجل القضاء على ظاهرة الثأر بسوهاج وإتمام باقي المصالحات بالمحافظة.