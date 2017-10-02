الزراعة: مشروع تطوير الري الحقلي ينتهي من تنفيذ 170 ألف فدان بالبحيرة وكفر الشيخ

كتب- أحمد مسعد:

قال نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي الدكتور محمد عبدالتواب، إن مشروع تطوير وتحديث نظم الري الحقلي انتهى من تنفيذ مساحة 170 ألف فدان بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة بتمويل من البنك الدولي وبدعم مادي ومعنوي من الوكالات الفرنسية واليابانية والألمانية في مجالات الخبرة التي يتفوق فيها، وذلك من إجمالي المساحة المخطط لها والتي تبلغ 260 ألف فدان لتكون نموذجا إرشاديا للتطبيق والاقتداء بتوصياته عند التوسع في تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة.

وأضاف عبدالتواب، خلال افتتاحه المركز الإرشادي بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، نيابة عن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وحدة مشروعات تطوير الري الحقلي تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات على مستوى 10 محافظات في أقاليم مصر الشمالية والجنوبية برعاية مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، هيئة الـ GIZ الصندوق الدولي للتمية الزراعية الإيفاد، صندوق "الأوبك" للتنمية الدولية.

وأشار خلال كلمته في ورشة العمل التي تم تنظيمها بمركز المؤتمرات بمحافظة البحيرة لمتابعة ما تم إنجازه من مشاريع الري الحقلي، بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وممثلي سفارتي ألمانيا وفرنسا والجهات المانحة ومنظمة الفاو، إلى أن البرنامج القومي لتطوير الري الحقلي يهدف إلى تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي، واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي الزراعي، فضلا عن رفع كفاءة استغلال الموارد المائية في الزراعات المطرية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الجوفية بالزراعات المصرية، وتطوير شبكة قومية للأرصاد الزراعية، وإعادة وتأهيل وتحسين إدارة الري الحقلي بأراضي الاستصلاح الجديدة.

وافتتح عبدالتواب، مركزا لصيانة معدات الري الحقلي، ملحق به قسم لتدريب العاملين على أعمال الصيانة ورفع كفاءتهم، لإنجاز الأعمال المطلوبة للمشروع.

كما تفقد أحد الحقول والأراضي التي يتم تنفيذ المشروع فيها بمدينة أبوحمص؛ لمتابعة الأعمال التي ينفذها المشروع وما تم إنجازه منها، من تركيب لشبكات الكهرباء وتأهيل محطات الري وتطوير المراوي المرفوعة وتركيب المواسير المدفونة فضلا عن أعمال التسوية بالليزر ومراقبة الجودة.

وتفقد عبدالتواب، أعمال المدارس الحقلية لتأهيل المزارعين لتطبيق الممارسات الزراعية الموقرة للمياه، والتي ينفذها الإرشاد الزراعي.