المرصد السوري: ارتفاع حصيلة تفجيرات وسط دمشق إلى 16 قتيلا

القاهرة/دمشق - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، اليوم الاثنين، بمقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً، بينهم عناصر من قوات النظام، جراء تفجيرات هزت حي الميدان في وسط العاصمة دمشق.

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، في بيان صحفي اليوم، إن التفجيرات تسببت بوقوع عدد كبير من الجرحى، لا يزال بعضهم حالته خطيرة.

وأكدت عدة مصادر موثوقة، للمرصد، أن ثلاثة تفجيرات ضربت حي الميدان الدمشقي بوسط العاصمة، حيث نجم الانفجار الأول عن تفجير سيارة مفخخة قرب منطقة قسم شرطة الميدان، تبعها تفجير شخص لنفسه بحزام ناسف، ومن ثم قام شخص ثانٍ بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة، ومقتل وإصابة العشرات.

ويعد هذا الانفجار هو الأول من نوعه من حيث أسلوب استهداف المكان، عبر مفخخات وتفجير أشخاص لأنفسهم بأحزمة ناسفة، كما أن قسم شرطة الميدان كان تعرض في منتصف ديسمبر من عام 2016، لتفجير جرى تنفيذه عبر طفلة كان فخخها والدها المدعو أبو نمر السوري.

كان مصدر أمني سوري أفاد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بسقوط قتلى وجرحى في انفجار استهدف قسم شرطة الميدان جنوب العاصمة دمشق، الْيَوْمَ الاثنين، أعقبه إطلاق رصاص كثيف في المنطقة.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، "وقوع تفجير إرهابي في حي الميدان بمدينة دمشق".