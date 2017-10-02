عامر حسين يكشف «للتحرير» موعد طرح تذاكر مباراة مصر والكونغو

التحرير

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أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن تذاكر مباراة مصر والكونغو سيتم طرحها يوم الأربعاء المقبل في منافذ بيع ستاد الإسكندرية.

وأضاف حسين في تصريحات خاصة «للتحرير» أنه سيتم بيع 12 ألف تذكرة فئة 75 جنيه إضافة إلى ألف تذكرة درجة أولى بـ 300 جنيه.

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يأتى ذلك فى الوقت الذي يخشى فيه الجمهور المصري من عرض تذاكر المباراة للبيع عبر السوق السوداء فى ظل الإقبال الكبير على حضور اللقاء الهام.

ويلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره الكونغولى، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب فى التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.