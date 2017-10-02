وزير التنمية المحلية يزور كفر الشيخ ..غدًا

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت إدارة الإعلام بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عبر بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، عن زيارة الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، للمحافظة، غدًا الثلاثاء، لتفقد بعض المنشآت الدينية، ووضع حجر أساس مشروع جديد بقريتين.

وذكر بيان إدارة الإعلام بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن برنامج زيارة وزير التنمية المحلية، يتضمن استقباله من محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، بمدينة دسوق لزيارة المسجد الإبراهيمي، لمتابعة أعمال التطوير بالمسجد، ثم التوجه لقريتي شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، والبكاتوش، التابعة لمركز قلين، لوضع حجر الأساس الخاص بمشروع "وظيفتك جنب بيتك" بالقريتين.