وزير التنمية المحلية يزور كفر الشيخ ..غدًا
وزير التنمية المحلية يزور كفر الشيخ ..غدًا
06:43 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية
كفر الشيخ - إسلام عمار:
أعلنت إدارة الإعلام بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عبر بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، عن زيارة الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، للمحافظة، غدًا الثلاثاء، لتفقد بعض المنشآت الدينية، ووضع حجر أساس مشروع جديد بقريتين.
وذكر بيان إدارة الإعلام بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن برنامج زيارة وزير التنمية المحلية، يتضمن استقباله من محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، بمدينة دسوق لزيارة المسجد الإبراهيمي، لمتابعة أعمال التطوير بالمسجد، ثم التوجه لقريتي شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، والبكاتوش، التابعة لمركز قلين، لوضع حجر الأساس الخاص بمشروع "وظيفتك جنب بيتك" بالقريتين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. وزير التنمية يدعم مركز الصناعات الحرفية في الوادي الجديد
-
وزير التنمية المحلية: توصيل الصرف الصحي لـ31 قرية في الوادي الجديد
-
وزير التنمية المحلية: 40 ألف موظف في الوادي الجديد من إجمالي 240 ألف
-
بالصور.. جنوح عبارة متوقفة عن العمل في نيل كفر الشيخ
إعلان
إعلان