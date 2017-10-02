أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني يقدم التعازي لترامب في ضحايا هجوم لاس فيجاس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني يقدم التعازي لترامب في ضحايا هجوم لاس فيجاس

06:42 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

الرئيس الألماني يقدم التعازي لترامب في ضحايا هجوم لاس فيجاس

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير

برلين - (د ب أ)

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لنظيره الأمريكي دونالد عن تعازيه في ضحايا هجوم لاس فيجاس الذي وقع في حفل موسيقي وتسبب في وقوع عشرات القتلى.

وقال شتاينماير في خطاب تعازي نُشِر اليوم الاثنين:" تابعت بهلع الأخبار عن الهجوم على الحفل الموسيقي في لاس فيجاس حيث سقط أناس محتفلون سعداء ضحايا لمعتد فردي لا تزال دوافعه غير معروفة مطلقا".

وكان رجل فتح النار على مشاركين في مهرجان موسيقي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية مساء أمس الأحد (التوقيت المحلي). وأسفر الهجوم عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين.

وأعرب شتاينماير عن مواساته لأهالي القتلى وكتب " نقدم إليكم مواساتنا الخالصة، كما نتمنى للمصابين الشفاء العاجل، ونتمنى لكم وللناس في الولايات المتحدة القوة الكافية للتغلب على الحزن والألم اللذين خلفهما هذا الاعتداء".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل:" لقد صُدِمْت بهذه المذبحة التي حدثت ليلة أمس في لاس فيجاس، وأفكارنا وصلواتنا للقتلى والمصابين ولكل القلقين على حبيب لهم في هذا الحادث".

وتابع نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن السفارة الألمانية في واشنطن تجري اتصالات مكثفة مع السلطات المعنية " وتعمل بوتيرة سريعة للكشف عما إذا كان هناك ألمان بين ضحايا الحادث".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تدين هجوم لاس فيجاس: هجمات تقترفها يد الشر لترويع الآمنين

    أخبار

  • الألاف يغادرون منازلهم في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

    أخبار

  • تنكيس العلم الأمريكي بعد هجوم لاس فيجاس وعدد القتلى يرتفع

    أخبار

  • الشرطة الأمريكية تفتش منزل منفذ هجوم لاس فيجاس بحثا عن متفجرات

    أخبار

إعلان

b05ecdd0db.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية