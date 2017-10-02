الرئيس الألماني يقدم التعازي لترامب في ضحايا هجوم لاس فيجاس

برلين - (د ب أ)

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لنظيره الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه في ضحايا هجوم لاس فيجاس الذي وقع في حفل موسيقي وتسبب في وقوع عشرات القتلى.

وقال شتاينماير في خطاب تعازي نُشِر اليوم الاثنين:" تابعت بهلع الأخبار عن الهجوم على الحفل الموسيقي في لاس فيجاس حيث سقط أناس محتفلون سعداء ضحايا لمعتد فردي لا تزال دوافعه غير معروفة مطلقا".

وكان رجل فتح النار على مشاركين في مهرجان موسيقي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية مساء أمس الأحد (التوقيت المحلي). وأسفر الهجوم عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين.

وأعرب شتاينماير عن مواساته لأهالي القتلى وكتب " نقدم إليكم مواساتنا الخالصة، كما نتمنى للمصابين الشفاء العاجل، ونتمنى لكم وللناس في الولايات المتحدة القوة الكافية للتغلب على الحزن والألم اللذين خلفهما هذا الاعتداء".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل:" لقد صُدِمْت بهذه المذبحة التي حدثت ليلة أمس في لاس فيجاس، وأفكارنا وصلواتنا للقتلى والمصابين ولكل القلقين على حبيب لهم في هذا الحادث".

وتابع نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن السفارة الألمانية في واشنطن تجري اتصالات مكثفة مع السلطات المعنية " وتعمل بوتيرة سريعة للكشف عما إذا كان هناك ألمان بين ضحايا الحادث".