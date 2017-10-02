الإفتاء: صور السيسي بقطاع غزة يعكس دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية

القاهرة- (أ ش أ):

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن قيام أهالي قطاع غزة برفع صور الرئيس عبدالفتاح السيسي والأعلام المصرية في شوارع القطاع تعبيرًا عن حبهم وتقديرهم للجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية والراعية لاتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس، يعكس الدور المصري الكبير والرائد في دعم القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حصوله على حقوقه المشروعة.

وأشاد مرصد الإفتاء، في بيان له الاثنين، بالدور المحوري الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية ومساعيها الدؤوبة التي تكللت بالنجاح في إقرار المصالحة الفلسطينية والعمل على وحدة الصف الفلسطيني واستعادة حقوق شعب فلسطين، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا المرصد، الشعب الفلسطيني إلى نبذ الخلاف والانشقاقات والاستمرار خلف هدف واحد للحصول على حقوقه المشروعة.