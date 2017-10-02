مصر تدين هجوم لاس فيجاس: هجمات تقترفها يد الشر لترويع الآمنين

القاهرة – (مصراوي)

أدانت مصر، اليوم الإثنين، هجوم إطلاق النار بمدينة لاس فيجاس الأمريكية والذي أسفر عن مقتل 58 شخصًا وإصابة 500 على الأقل.

وشدد بيان لوزارة الخارجية المصرية على تضامن حكومة وشعب جمهورية مصر العربية مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق في هذه المحنة، ومواساة أسر الضحايا والمصابين، مؤكداً على أن تلك الهجمات التي تقترفها يد الشر لترويع الآمنين تعد انتهاكاً صارخاً للشرائع والمبادئ الإنسانية.

وأكد البيان على أنه في مثل تلك الأوقات العصيبة التي يفقد فيها الأبرياء أرواحهم، تتكاتف الشعوب المحبة للسلام في مواجهة قوى الشر وأعداء الحياة.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت أنه لم يتم تحديد أي علاقات تربط منفذ الهجوم المقتول بأي منظمات إرهابية دولية.

وزعم تنظيم داعش الإرهابي في وقت سابق أن الهجوم نفذه أحد أفراده أعلن إسلامه منذ أشهر قليلة.

وبحسب الشرطة الأمريكية أيضًا فالمنفذ مواطن أمريكي يبلغ من العمر 64 عامًا، وغير معروف للوكالات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية.