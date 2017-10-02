أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

خروج عربة قطار بضائع خاوية في السويس دون خسائر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خروج عربة قطار بضائع خاوية في السويس دون خسائر

06:25 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

خروج عربة قطار بضائع خاوية في السويس دون خسائر

ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

خرجت عربة قطار عن قضبان السكة الحديد، خلال عبور القطار منطقة الألبان القديمة التابعة لحي الأربعين، اليوم الإثنين، ولم يسفر ذلك عن أي إصابات بشرية أو خسائر.

وأوضح مصدر مسؤول بحركة البضائع، ان القطار خرج مساء اليوم، تتبعه 9 عربات خاوية، متجهًا إلى الإسماعيلية، وانحرفت العربة الأخيرة التي تحمل رقم
16319، والتي كان مكانها نهاية القطار.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن السائق أدرك على الفور انفصال العربة، وأخطر الإدارة التابع لها، والتي دفعت بونش لإعادة العربة لمكانها على القضبان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تموين السويس" يعدم ربع طن دواجن فاسدة

    أخبار

  • بالسمسمية والفنون الشعبية.. السويس تحتفل باليوم العالمي للسياحة

    أخبار

  • ضبط 1.5 طن بانجو قبل تهريبها على شاطئ السخنة بالسويس

    أخبار

  • حبس 4 أشخاص طعنوا مستخلص جمركي لسرقته بالسويس

    أخبار

إعلان

2c40f8c729.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة