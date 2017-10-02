خروج عربة قطار بضائع خاوية في السويس دون خسائر

السويس - حسام الدين أحمد:

خرجت عربة قطار عن قضبان السكة الحديد، خلال عبور القطار منطقة الألبان القديمة التابعة لحي الأربعين، اليوم الإثنين، ولم يسفر ذلك عن أي إصابات بشرية أو خسائر.

وأوضح مصدر مسؤول بحركة البضائع، ان القطار خرج مساء اليوم، تتبعه 9 عربات خاوية، متجهًا إلى الإسماعيلية، وانحرفت العربة الأخيرة التي تحمل رقم

16319، والتي كان مكانها نهاية القطار.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن السائق أدرك على الفور انفصال العربة، وأخطر الإدارة التابع لها، والتي دفعت بونش لإعادة العربة لمكانها على القضبان.