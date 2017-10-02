وكيل وزارة الزراعة: بورسعيد حققت الاكتفاء الذاتي من الأرز
وكيل وزارة الزراعة: بورسعيد حققت الاكتفاء الذاتي من الأرز
06:23 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
أرز
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلن المهندس محمد خليل، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، أن المحافظة حققت الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز.
وأشار "خليل"، في تصريحات صحفية، إلى أن المحافظة نجحت في زراعة 19 ألف و175 فدان أرز، موضحًا أنه جرى زراعة 2619 فدان بمحصول القطن جيزة 94، ويبلغ متوسط إنتاجية الفدان 6.5 قنطار للفدان، وجني 30% من المحصول حتى الآن.
وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن هناك تعليمات مشددة وتوعية لجميع المزارعين بحظر حرق قش الأرز، وكبسها في بالات واستخدامها في العلف الحيواني، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من جهاز الإرشاد، ويتم التعامل مع أي مخالفة بحزم شديد.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 8 ملايين قرص "تامول"
-
بالصور.. الإهمال يحول مدينة "كسوة الكعبة" ببورسعيد إلى أطلال
-
إحالة مدرس تعدى على تلميذين في بورسعيد إلى التحقيق
-
بالصور.. تواصل أعمال إنشاء كوبري الاتصال ببورسعيد
إعلان
إعلان