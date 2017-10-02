أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وكيل وزارة الزراعة: بورسعيد حققت الاكتفاء الذاتي من الأرز

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وكيل وزارة الزراعة: بورسعيد حققت الاكتفاء الذاتي من الأرز

06:23 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

وكيل وزارة الزراعة: بورسعيد حققت الاكتفاء الذاتي من الأرز

أرز

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن المهندس محمد خليل، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، أن المحافظة حققت الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز.

وأشار "خليل"، في تصريحات صحفية، إلى أن المحافظة نجحت في زراعة 19 ألف و175 فدان أرز، موضحًا أنه جرى زراعة 2619 فدان بمحصول القطن جيزة 94، ويبلغ متوسط إنتاجية الفدان 6.5 قنطار للفدان، وجني 30% من المحصول حتى الآن.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن هناك تعليمات مشددة وتوعية لجميع المزارعين بحظر حرق قش الأرز، وكبسها في بالات واستخدامها في العلف الحيواني، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من جهاز الإرشاد، ويتم التعامل مع أي مخالفة بحزم شديد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 8 ملايين قرص "تامول"

    أخبار

  • بالصور.. الإهمال يحول مدينة "كسوة الكعبة" ببورسعيد إلى أطلال

    أخبار

  • إحالة مدرس تعدى على تلميذين في بورسعيد إلى التحقيق

    أخبار

  • بالصور.. تواصل أعمال إنشاء كوبري الاتصال ببورسعيد

    أخبار

إعلان

7e501f6a15.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة