أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

خالد حلمي يستأنف عمله بعد تماثله للشفاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خالد حلمي يستأنف عمله بعد تماثله للشفاء

06:26 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

خالد حلمي يستأنف عمله بعد تماثله للشفاء

خالد حلمي

القاهرة - (مصراوي)

استأنف الإعلامي خالد حلمي رئيس مجلس إدارة راديو وان والعضو المنتدب لشبكة قنوات الحياة والمحطة الإذاعية DRN عمله اليوم، عقب تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي ألمت به الأسبوع الماضي.

وكان حلمي تعرض لأزمة صحية أدخلته المستشفى ومكث بها ثلاثة أيام نتيجة للإجهاد الشديد الذي أصابه خلال المرحلة الأخيرة، خصوصاً أثناء إتمام صفقة استحواذ شركة "تواصل" على قناة الحياة والاستعدادات المكثفة لإطلاق خريطة البرامج في إذاعة DRN واقتراب موعد الإعلان عن التطوير الجديد لقنوات الحياة، والتي من المنتظر عودة برامجها على الهواء مباشرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تواصل" تبدأ صرف رواتب العاملين بـ"الحياة"

    أخبار

  • عمرو الليثي عن عودة "الحياة": "سعيد بعودتي لبيتي"

    أخبار

  • عودة البث لقناة الحياة غداً بعد تدخل المالك الجديد

    أخبار

  • محمد صبحي يعود للفضائيات ببرنامج جديد على "الحياة"

    أخبار

إعلان

caf5a90d32.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة