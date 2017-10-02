خالد حلمي يستأنف عمله بعد تماثله للشفاء

القاهرة - (مصراوي)

استأنف الإعلامي خالد حلمي رئيس مجلس إدارة راديو وان والعضو المنتدب لشبكة قنوات الحياة والمحطة الإذاعية DRN عمله اليوم، عقب تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي ألمت به الأسبوع الماضي.

وكان حلمي تعرض لأزمة صحية أدخلته المستشفى ومكث بها ثلاثة أيام نتيجة للإجهاد الشديد الذي أصابه خلال المرحلة الأخيرة، خصوصاً أثناء إتمام صفقة استحواذ شركة "تواصل" على قناة الحياة والاستعدادات المكثفة لإطلاق خريطة البرامج في إذاعة DRN واقتراب موعد الإعلان عن التطوير الجديد لقنوات الحياة، والتي من المنتظر عودة برامجها على الهواء مباشرة خلال الأيام القليلة المقبلة.